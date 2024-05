Базовое бесшовное белье сшито по особой технологии со специально проклеенными швами, выполнено из капронового трикотажа и обновлено в универсальных цветах, сообщает компания.

В коллекцию вошли трусы-слипы высокой и средней посадки, трусы-стринги средней посадки, два топа с широкими бретелями и без застежки, а также топ с треугольными чашечками и застежкой сзади. Коллукция достпуна в следующих цветах: пломбир, нюдовый, чёрный, серо-бежевый, пудрово-розовый и ярко-голубой. Размеры варьируются от XS до XXL.

Капсульная коллекция Invisible доступна в магазинах и на сайте belleyou.ru.

Belle You - это бренд базового нижнего белья и одежды. Продукцию бренда отличает лаконичный дизайн, качественные материалы и удобные фасоны разных размеров и форм. Коллекции Belle You производятся в России, Италии, Сербии и Беларуси в соответствии с международными стандартами. Belle You стремится к этичному и экологичному производству, используя инновационные технологии окрашивания и экологически чистые материалы для экономии воды.

Фотографии предоставлены компанией.