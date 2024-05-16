В столице возобновили традицию салонов 19 века. С легкой руки, любительницы истории и искусства- Ольги Светлой, прошел красивый вечер «Высший СветЪ», приуроченный к юбилею организатора.

Двери гостям распахнул особняк Василия Хлудова в центре столицы.

Его владелец был русским предпринимателем и меценатом. Потому, стены здания помнят не мало именитых гостей: Николай Рубинштейн, Андрей Белый, Сергей Танеев, Мережковские и другие не менее известные.

Особняк оформлен в стиле эклектики. Использованы мотивы флорентийской архитектуры, такие как обрамление арочных окон, фриз с гирляндами. Сохранился декор парадной одномаршевой лестницы и лепнина в некоторых залах.

Ярким режиссерским дополнением события, стала поддержка проекта «Заблудшие», которые известны своими имерсивными представлениями. Они организовали выступление балерины с сольной партией из «Лебединого озера», а также встречу гостей самим Василием Хлудовым, в роли которого выступил актер театра и кино- Константин Хрустачев.

В этот вечер поздравить именинницу пришли представители творческих профессий и предприниматели.

Так одним из неожиданных подарков, стала картина, написанная маслом от Быковой Анны- члена Российского союза художников.

Незабываемым музыкальным экспромтом порадовал собравшихся Ренат Кармаков- виртуоз, поэт, автор и исполнитель, солист «Москонцерта» и создатель музыкальной группы «Море Монро», исполнивший на рояле свои авторские произведения.

Романтическая обстановка полумрака, красивая лепнина, торжественно одетые гости- все это создало незабываемую обстановку, где каждый из присутствующих почувствовал себя героем романа 19 века.

«Я каждую неделю посещаю самые различные мероприятия в Москве. И мне хотелось сделать свое-особенное. Хотелось вложить весь накопленный опыт и насмотренность, чтобы познакомить гостей с уникальной локацией, новыми яркими именами и эстетикой. Хотелось не просто получить комплименты и подарки в честь своего дня рождения, скорее- поделиться красотой и зародить в каждом желание прикоснуться к чему-то по-настоящему талантливому и прекрасному.

Видя улыбки гостей этого события- в моей душе ликовала радость, а в голове рождались мысли о том, что хочу поскорее повторить подобный вечер вновь! Надеюсь, это станет красивой традицией!»- эмоционально делится Ольга Светлая.

Долгожданным и фееричным стал показ вечерней коллекции нарядов из премиальных тканей дизайнера Олеси Косоплёткиной- бренда «Addicted_To». Готическое кружево, нуаровская эстетика и профессиональные модели агентства «Ренессанс» создали полное ощущение присутствия на лучших модных показах мировых недель моды.

Восторг зрителей от столь масштабной культурной программы дополнили вокальные выступления лауреатов Российских и Международных конкурсов Сабины Киселевой и Наиля Гимадеева.

Незабываемым финалом вечера стал праздничный торт.

Подробнее в сюжете CelebrityTV по ссылке:

https://youtu.be/ICRNU_MLQE0?si=kqa4fjAA6mCqn1ce

Гастрономические угощения были предоставлены брендом Italioni- магазином итальянских премиальных продуктов, подарочных и корпоративных наборов с индивидуальным подходом к изысканному вкусу.

Фото предоставлены компанией.