26 апреля в центре Москвы прошёл Fashion Day Academy Kaurtseva III, который собрал 32 талантливых дизайнера, готовых продемонстрировать свои уникальные работы. Время стиля и творчества объединило всех присутствующих, а лозунг "Красота спасет мир" стал особенно актуальным для России на этом мероприятии.

Атмосфера вечера была насыщена радушием и гостеприимством, все присутствующие смогли сделать памятные снимки на красной ковровой дорожке, насладиться игристым напитком и легким фуршетом. Многочисленные фотографы запечатлели все самые яркие моменты мероприятия, а гости с удовольствием делились своими эмоциями давая интервью.

Это дефиле было не просто демонстрацией одежды, а настоящим праздником высокой моды, который не уступает показам Haute couture в Париже или Милане.

Членами звёздного жюри были такие известные личности, как Сергей Зверев, Мария Златкина и Михаил Длужневский. Каждый из которых добавил свой взгляд и экспертное мнение к этому замечательному событию моды и творчества.

На мероприятии были определены победители Fashion Day Academy Kaurtseva, которые завоевали ценные призы. Конкурс дизайнеров выиграла Светлана Бандура с образом "Цветок Севера", а гранты получили Ирина Остапчук с коллекцией "Акцент" и Екатерина Калистратова с коллекцией "Каменный Цветок".

Среди известных гостей модного вечера были: этнический певец Gurude, психолог Татьяна Мужицкая, стилист и арт-директор именного салона Павел Лагунов, телеведущая Ольга Жук, эксперт в люксе Юлия Бевзенко, звездный визажист Евгения Монтана, организатор концертов Василина Парамонова, продюсер Руслан Галимов и многие другие.

Юные и талантливые дизайнеры со всей России, такие как Елена Федулова, Ольга Пономарева, Александра Рыженкова, Елена Кудрявцева, Алина Берестова, Юлия Калмыкова, Ирина Дроздова, Татьяна Мохова, Оксана Павлова, Ксения Белогрудь, Светлана Бандура, Марина Артюшкина, Ольга Смекалина, Ольга Сайгадинова, Оксана Серёгина, Галина Амилаханова, Ольга Щёкотова, Эмма Каринкина, Светлана Варенко, Татьяна Межуева и Татьяна Денисова, собрались на международный конкурс дизайнеров, чтобы проявить свой талант и представить уникальные образы.

На суд зрителей в рамках фестивального показа представили свои коллекции дизайнеры: Елена Букина "Магия мотылька", Ирина Остапчук "Акцент", Наталья Яцина "Домино", Домна Василенко "Бархатный лепесток", Екатерина Калистратова "Каменный цветок", Елена Федулова "Путешествие души", Валентина Сташкова "Мой цветок", Ирис Ферерра "Сон в летнюю ночь", Венера Бугодярова "Элегантность", Елена Борисевич "Ленты Мечты" и Ольга Каурцева "Сны её величества".

Организатором мероприятия: Ольга Каурцева, российский дизайнер, основатель Академии пошива свадебных и вечерних платьев, участник проекта "Подиум" на MTV и обладательница титула "Королева Корсетов" от Вячеслава Зайцева.

Партнёры вечера: брендированная вода BrandWater, натуральная косметика с заботой о природе SmoRodina, натуральная элитная косметика K.E.N. natural skincare, швейное оборудование Minerva.

Информационные партнёры: интернет-портал Fason.club, творческий lifestyle журнал iLike.Today, портал Celebrity TV, международный телеканал World Fashion Channel, модный глянцевый журнал Fashion Look Magazine.

Источник фото: пресс-служба