Befree выпустил свою вторую капсулу совместно с иллюстраторским агентством Bang! Bang! Studio. В нее вошли восемь футболок от художников Миши Вырцева и Тима Ярзомбека.

Для Befree студия придумала новый 3D-облик маскота — птички-бифря. Дизайнеры не просто перенесли авторские иллюстрации на ткань, а каждый раз искали уникальное расположение принтов, чтобы усилить впечатление от сообщения, которое пытался донести автор. Например, слова «Как избежать неграмадных людей?» намеренно сделаны крупнее, а банан, «распадающийся» на части, разделен на два принта - один спереди, другой сзади. Все футболки выполнены в стиле оверсайз, что делает их подходящими как для девушек, так и для мужчин.

Чтобы подчеркнуть летнее настроение принта, Befree отправились на съемки в Грецию. Кстати, именно древние греки придумали иронию, комедию, фарс и пародию на реальность и общество, из которых родились современные мемы, остроумные словосочетания и картинки.

Фотография кампейна сделала Саша Мадемуазель.