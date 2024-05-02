Бренд Kalmanovich выпустил новую весеннюю капсулу, в которой воплощена одна из главных стилевых тенденций сезона - coquette core.

В коллекцию вошли кокетливые мини-платья babydoll, воздушные топы из тафты с асимметричными рукавами, жакеты с цветочной вышивкой, брюки-карго и перчатки с милыми бантиками. Все в романтическом нежно-розовомцвете.

Фотографом рекламной кампании выступила Мария Михеева (@mikheevamasha). Режиссером и моделью специального видео, посвященного релизу, выступила Варвара Протасова (@vaprotasova).

Тенденция неоромантизма не сходит с подиумов последние несколько лет, но в этом году в СМИ преобладали вещи в кукольном стиле. По мнению экспертов, это связано с желанием сбежать от суровой реальности в сказочный замок.

Kalmanovich – бренд одежды ready-to-wear, основанный в 2009 году в Москве дизайнером Юлией Калманович. Вечерние и коктейльные платья, выполненные из тафты, шелка, бархата, а также асимметричные детали и микс фактур – основа коллекций Kalmanovich вот уже на протяжении более 15 лет.

Фото предоставлены компанией.