Универмаг «Цветной» открывает весенний сезон новой кампанией, главными героями которой стали танцоры. Образы основаны на новых продуктах Diesel, Sorelle Era, Trussardi, Planta Rosa и Your Antihero.

Тренд на контрастные сочетания и многослойность нашел свое отражение в стилистике съемки. Например, фактурные кожаные куртки и куртки-бомберы сочетаются с платьями и прозрачными юбками. Палитра, объединяющая все образы, перекликается со спокойными природными оттенками декораций.

В съемках приняли участие танцоры Кирилл Зуб, Анна Тарасенко, Иван Кашпур, Клементина, Дарья Ливашова и Айдар Хамидуллин. Снимки, сделанные фотографом Геннадием Мелкозеровым, иллюстрируют интерес к визуальному языку, его символам и кодам, который всегда связывал моду и танцевальное искусство. Каждая линия, движение, цвет, узор и жест наполнены смыслом и значением.

«Академическая живопись очень любит ландшафт, и широкое использование инструмента ИИ показывает, что многие в первую очередь генерируют природные сюжеты. Ландшафт у Куинджи говорит с нами через свет, небо Догвилля у Триера передает нам настроение минималистичного по своей сценографии фильма. В этом кампейне мы говорим о простых вещах, в которых базово нуждаемся, чтобы почувствовать себя лучше», — рассказала руководитель отдела дизайна и креатива универмага «Цветной» Олеся Рудыка.

Фото предоставлены компанией.