Дизайнеры-участники прошедшей в Алматы Национальной недели моды Kazakhstan Fashion Week рассказали, что будет в моде в ближайшем сезоне.

Популярный казахстанский дизайнер Леонид Жеребцов рекомендует смело экспериментировать и получать удовольствие от каждой детали: «На KFW я представляю коллекцию осень-зима, но поделюсь секретами, что будет в моде этим этим летом. Понятно дело, что это натуральная ткани: лен и другие легкие текстуры. В моде останутся и костюмы оверсайз и платья рубашки, также будет моден бельевой стиль, кружево, такая сексуальность. Очень модным будут градиенты - переход с одного цвета во второй. Бахрома, драпировки – все это будет актуально этим летом.

Как всегда, самые главные детали - это аксессуары: платки, сумки, объемные украшения в этом году безумно модные. Массивные сережки, массивные кольца, массивные заколки в виде бантов. Поэтому сумки, обувь с яркими интересными элементами – тот тренд, который будет выделять вас из толпы.

Главное - не бояться рисковать, но и не переборщить и не быть посмешищем, обращать внимание на тренды и, конечно, выбирать то, что будет подчеркивать и вашу индивидуальность, и вашу фигуру».

В то же время специальные гости KFW из Владивостока, дизайнеры студии Wings уверены – лето 2024 – лучшее время для смешения стилей: «Этим летом обязательно обращаем внимание на сложные стилевые миксы. Смело смешиваем классику и рок эстетику, романтику и футуризм, спорт и моду 90-х. Мода давно уже не диктует жестких трендов, типа: «этот цвет не моден в этом сезоне» поэтому главный тренд - это индивидуальный стиль и свобода самовыражения. Но, чтобы как раз создать уникальный стиль, надо научиться чувствовать тонкую грань между хорошим вкусом и Китчем, и правильно это использовать в своем образе. Подчеркнуть стиль всегда помогают аксессуары, рекомендую их смело использовать носить крупные украшения, яркие сумки-баулы, дерзкую обувь. Использовать многослойность и разные фактуры. Даже носить одежду другим способом: повязать рубашку, как пояс, джемпер, как шарф…

Главный совет, как при всем этом изобилии трендов найти свой стиль - ЭКСПЕРИМЕНТИРУЙТЕ! и носите одежду локальных дизайнеров!», - делится дизайнер марки Татьяна Васильева.

Напомним, Национальная неделя моды Kazakhstan Fashion Week прошла в Алматы 19 и 20 апреля. Коллекции представили более двух десятков дизайнеров авторской одежды из Казахстана и ближнего зарубежья.

Источник фото: пресс-служба Kazakhstan Fashion Week