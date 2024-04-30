Бренд Sela выпустил апрельский лукбук, в котором представлены весенние образы в стиле preppy для всей семьи, включая пастельные цвета, клетку и полоску, прямые силуэты и вещи больших размеров. В новую коллекцию вошли лакированные тренчи, винтажные куртки-бомберы, рубашки-поло и футболки, толстовки и свитшоты с надписями в университетском стиле.

В женской линии - удобные трикотажные костюмы кобальтового цвета, алые твидовые пиджаки и кардиганы с красными полосками из фактурного трикотажа, а также базовые вещи – короткие тренчи А-силуэта, теннисные юбки миди-длины и бежевые жакеты с необработанными краями.

Мужчинам на теплую весну советуют шорты – в лукбуке представлена модель карго. Также в коллекции представлено много свитшотов – в базовых оттенках, оверсайзе, монохроме и с акцентными текстовыми принтами.

В детской коллекции можно найти различные бомберы, от джинсовых в винтажном стиле до водоотталкивающих из плащевой ткани высокой плотности. Бейсболки - завершающий штрих образа в стиле preppy и основной элемент детского гардероба в весенне-летнем сезоне.

Фото предоставлены компанией.