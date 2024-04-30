12 Storeez представил свою первую коллекцию товаров для дома. Цветовая палитра линии построена на лаконичных и универсальны цветах: бежевом, молочном и графитовом.

«Идея создавать домашний текстиль и предметы интерьера родилась еще в пандемию, когда мы надолго оказались дома и нам хотелось тепла, чистоты, гармонии с собой и пространством. Все изделия в коллекции Home — это предметы, которыми мы хотели наполнить собственный дом. Я люблю белое постельное белье и мечтала, что однажды сделаю его с большой командой 12 Storeez», — рассказала креативный директор бренда Ирина Голомаздина.

В ассортименте представлены комплекты постельного белья, полотенца, халаты с велюровым ворсом, маски для сна, уютные пижамы, шелковые ночные сорочки и длинные халаты. Кроме того, в коллекции можно найти огромные керамические вазы для срезанных и засушенных цветов, свечи с тонкими травяными ароматами и записные книжки в кожаном переплете уже стали любимыми предметами покупателей.

Новая коллекция вдохновлена природными формами, плавными линиями и натуральными фактурными материалами. Чтобы передать ощущение покоя и близости к природе, команда снимала кампанию на удаленной вилле в горах Дагестана, где героиня проводит собственные выходные, наслаждаясь спокойствием.

Фото предоставлены компанией.