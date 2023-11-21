В Fashion-событии приняли участие более 30 дизайнеров из Москвы, Екатеринбурга, Самары, Тольятти, Ижевска, Димитровграда и Ульяновска. Темой девятого сезона была выбрана «Мода и Музыка» — соединение показов дизайнеров с живыми выступлениями музыкантов: Ульяновского государственного академического симфонического оркестра, этно-проекта «Olisha Soul» и других исполнителей.

Хэдлайнером детского блока Ulyanovsk Fashion Week выступила московский дизайнер Евгения Климкова с брендом Klimkova kids. Она представила коллекцию винтажных платьев, которую дополнили воротники с ручной росписью от ульяновского бренда ZHUZHELKA (дизайнер Евгения Давыдова).

Вечерний блок в первый день Недели моды в Ульяновске открыла коллекция супруги главы Калмыкии Елены Хасиковой (бренд SHCHUR), которая сама вышла на подиум в качестве модели. Елена пообщалась с ульяновскими дизайнерами Ларисой Довгалюк и Ириной Маловой: не исключено, что они создадут коллаборации.

— Девятый сезон Недели моды мы посвятили музыке -- это важная составляющая любого показа. Ритм, движение, которые есть в любой коллекции, всегда присутствуют и в музыке, поэтому мы решили сколлаборировать эти два творческих направления. В этот раз мы приняли рекордное количество детских показов — 550, для нас это первый подобный опыт. Подрастающее поколение демонстрирует большой интерес к моде, а потому я уверена, что уже через несколько лет мы услышим новые имена молодых талантливых дизайнеров. Сегодня грани стираются, неважно, в каком городе ты живешь — модным можно быть везде, — отметила генеральный продюсер Ulyanovsk Fashion Week Алиса Богатова.

По словам первого вице-премьера правительства Ульяновской области Марины Алексеевой, отечественная индустрия моды сегодня достаточно развитая и зрелая, чтобы заменить ушедшие с российского рынка бренды.

— Приятно, что Неделя моды стала традиционной для Ульяновска. В нашем регионе высокий индекс в сфере производства одежды — более 105%, и это подтверждает, что индустрия растет и развивается. Наши дизайнеры делают образы все более роскошными. Я призываю обратить внимание на местные бренды: свой сегодняшний образ я составила из вещей ульяновских дизайнеров, — рассказала Марина Алексеева.

В программу Недели моды в Ульяновске впервые вошел конкурс Atelier Fashion, участниками которого стали ателье и предприятия модной индустрии, работающие в сегменте haute couture, задействующие ручной труд, производящие, в том числе, одежду в единичном экземпляре.

— Сегодня в тренде — локальность, коллекции от кутюр. Нашим дизайнерам сложно конкурировать с масс-маркетом, поэтому мы решили поддержать индивидуальность, — пояснила Алиса Богатова.

Победителем конкурса стала коллекция — коллаборация Atelier Larisa Dovgaluk и Бренда UVARU. Дизайнерам Ларисе Довгалюк и Анастасии Никитиной достался приз — 50 000 рублей на продвижение бренда от регионального центра «Мой бизнес».

— Мы давно сотрудничаем, Алиса Богатова порекомендовала сделать нам коллаборацию — соединить элегантность и эстетику, современность, страсть, молодость. Моя основная специализация — вышивка, для моего ателье важно продвижение. Поэтому я согласилась участвовать в конкурсе. Думаю, за ателье, которое выпускает качественную, роскошную, с хорошей посадкой одежду — будущее, — поделилась Лариса Довгалюк.