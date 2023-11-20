В Москве 12 ноября 2023 года прошло крупное мероприятие — премия для персональных и fashion-стилистов "Russian Style Awards". Организованная Всероссийским сообществом стилистов, она собрала на своей площадке 150 мастеров стиля из 44 городов.
"Эта премия стала символом страсти и творчества для всех стилистов, поддерживающих высокие профессиональные стандарты в нашей индустрии," — поделилась миссией сообщества Президент ВСС Таня Тильча.
Жюри, в состав которого вошли стилисты Анна Чигиринская, Гала Борзова, Эльвира Янковская, Мади Бекдаир, Таня Тильча и Саша Монмар, отобрали 105 стилистов из 230 заявок для финала премии.
Свою награду в 20 номинациях получили:
- Кристина Егорова
- Ольга Чебыкина
- Анастасия Крамская
- Дина Белоусова
- Анна Глазкова
- Наталья Федорова
- Ксения Нова
- Мария Пашинская
- Мария Леонова
- Георгий Стил
- Анастасия Рыкова
- Марина Семаева
- Регина Муратова
- Евгения Дениз
- Римма Шакир
- Анастасия Титан
- Кристина Швецова
- Юлия Журавлёва
- Анжела Дмитриева
- Екатерина Данелия
- Елена Юрина
- Зарина Ватаева
"Я рада, что гости церемонии внимательно подошли к дресс-коду, добавив элементы своего стиля в образ," — прокомментировала вице-президент сообщества и именитый стилист Анна Чигиринская.
На мероприятии также были отмечены два бренда — Оксана Косарева и Яна Бесфамильная. Организаторы выражают благодарность школам-партнерам: Алгоритмы имиджа, Парижская школа стиля, Школа Галы Борзовой. Гости церемонии наслаждались прекрасным оформлением, участвовали в фотосессиях, проходили по красной дорожке и общались со спикерами — Екатериной Данелией и Ольгой Светлоградской.
"Не стоит стоять в стороне. Появляйтесь, знакомьтесь, находите своих менторов и партнеров — все возможности открыты во Всероссийском сообществе стилистов," — сказала Руководитель проектов ВСС Ольга Тришина.
Все победители получили дипломы и подарки от спонсоров, завершив вечер в атмосфере торжества и вдохновения.