В Москве 12 ноября 2023 года прошло крупное мероприятие — премия для персональных и fashion-стилистов "Russian Style Awards". Организованная Всероссийским сообществом стилистов, она собрала на своей площадке 150 мастеров стиля из 44 городов.

"Эта премия стала символом страсти и творчества для всех стилистов, поддерживающих высокие профессиональные стандарты в нашей индустрии," — поделилась миссией сообщества Президент ВСС Таня Тильча.

Жюри, в состав которого вошли стилисты Анна Чигиринская, Гала Борзова, Эльвира Янковская, Мади Бекдаир, Таня Тильча и Саша Монмар, отобрали 105 стилистов из 230 заявок для финала премии.

Свою награду в 20 номинациях получили:

  • Кристина Егорова
  • Ольга Чебыкина
  • Анастасия Крамская
  • Дина Белоусова
  • Анна Глазкова
  • Наталья Федорова
  • Ксения Нова
  • Мария Пашинская
  • Мария Леонова
  • Георгий Стил
  • Анастасия Рыкова
  • Марина Семаева
  • Регина Муратова
  • Евгения Дениз
  • Римма Шакир
  • Анастасия Титан
  • Кристина Швецова
  • Юлия Журавлёва
  • Анжела Дмитриева
  • Екатерина Данелия
  • Елена Юрина
  • Зарина Ватаева

"Я рада, что гости церемонии внимательно подошли к дресс-коду, добавив элементы своего стиля в образ," — прокомментировала вице-президент сообщества и именитый стилист Анна Чигиринская.

На мероприятии также были отмечены два бренда — Оксана Косарева и Яна Бесфамильная. Организаторы выражают благодарность школам-партнерам: Алгоритмы имиджа, Парижская школа стиля, Школа Галы Борзовой. Гости церемонии наслаждались прекрасным оформлением, участвовали в фотосессиях, проходили по красной дорожке и общались со спикерами — Екатериной Данелией и Ольгой Светлоградской.

"Не стоит стоять в стороне. Появляйтесь, знакомьтесь, находите своих менторов и партнеров — все возможности открыты во Всероссийском сообществе стилистов," — сказала Руководитель проектов ВСС Ольга Тришина.

Все победители получили дипломы и подарки от спонсоров, завершив вечер в атмосфере торжества и вдохновения.

 

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