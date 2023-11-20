В Москве 12 ноября 2023 года прошло крупное мероприятие — премия для персональных и fashion-стилистов "Russian Style Awards". Организованная Всероссийским сообществом стилистов, она собрала на своей площадке 150 мастеров стиля из 44 городов.

"Эта премия стала символом страсти и творчества для всех стилистов, поддерживающих высокие профессиональные стандарты в нашей индустрии," — поделилась миссией сообщества Президент ВСС Таня Тильча.

Жюри, в состав которого вошли стилисты Анна Чигиринская, Гала Борзова, Эльвира Янковская, Мади Бекдаир, Таня Тильча и Саша Монмар, отобрали 105 стилистов из 230 заявок для финала премии.

Свою награду в 20 номинациях получили:

Кристина Егорова

Ольга Чебыкина

Анастасия Крамская

Дина Белоусова

Анна Глазкова

Наталья Федорова

Ксения Нова

Мария Пашинская

Мария Леонова

Георгий Стил

Анастасия Рыкова

Марина Семаева

Регина Муратова

Евгения Дениз

Римма Шакир

Анастасия Титан

Кристина Швецова

Юлия Журавлёва

Анжела Дмитриева

Екатерина Данелия

Елена Юрина

Зарина Ватаева

"Я рада, что гости церемонии внимательно подошли к дресс-коду, добавив элементы своего стиля в образ," — прокомментировала вице-президент сообщества и именитый стилист Анна Чигиринская.

На мероприятии также были отмечены два бренда — Оксана Косарева и Яна Бесфамильная. Организаторы выражают благодарность школам-партнерам: Алгоритмы имиджа, Парижская школа стиля, Школа Галы Борзовой. Гости церемонии наслаждались прекрасным оформлением, участвовали в фотосессиях, проходили по красной дорожке и общались со спикерами — Екатериной Данелией и Ольгой Светлоградской.

"Не стоит стоять в стороне. Появляйтесь, знакомьтесь, находите своих менторов и партнеров — все возможности открыты во Всероссийском сообществе стилистов," — сказала Руководитель проектов ВСС Ольга Тришина.

Все победители получили дипломы и подарки от спонсоров, завершив вечер в атмосфере торжества и вдохновения.