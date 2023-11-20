Бренд женской одежды Sorelle, открытый в 2017 и вдохновленный эстетикой золотой эры топ-моделей конца 80-ых и начала 2000-ых, представляет зимнюю коллекцию. Основной источник вдохновения — сезон, в котором мы находимся, сообщает ok-magazine.ru.

Бренд продолжает работать с темой Witchcraft, но с нотками гранжа и атмосферы начала 2000-ых и эстетикой субкультур.

«Основной посыл всех наших коллекций — добавить чуть магии в каждый день. Почему бы не сделать это посредством одежды?», — рассказывает основательница проекта Вера Холмова.

В новой коллекции бренда будет представлены как универсальные элементы теплой одежды на зиму, такие как пуховики, так и более акцентные вещи с необработанными краями и крупной металлической фурнитурой.