Онлайн-платформа Lamoda заключила с Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор маркировки «Честный знак») соглашение, направленное на противодействие контрафактной продукции.

«Lamoda подписала соглашение о сотрудничестве по противодействию контрафакту на платформе с Центром развития перспективных технологий. Новый формат работы площадки и оператора позволит быстрее реагировать на запросы потребителей, предотвращать продажу контрафакта и фальсификата», - сообщили ТАСС в пресс-службе ЦРПТ.

В ЦРПТ напомнили, что с 1 марта участники рынка интернет-торговли обязаны подключиться к системе «Честный знак» и контролировать наличие маркировки отдельных категорий товаров, если их продажа ведется со склада маркетплейса. Теперь Lamoda расширяет взаимодействие с «Честным знаком»: компания подключилась к механизму обработки жалоб покупателей, поданных через систему маркировки, который создал ЦРПТ.

«Новая схема работает так: после получения жалобы на товар и ее подтверждения, оператор системы маркировки передает информацию, в том числе сервису. Маркетплейс проводит внутреннюю проверку, по итогам которой принимает решение о дальнейшем размещении товара, не дожидаясь реакции на жалобу от контрольно-надзорных органов», - сообщили в пресс-службе.

Директор по контрольной (надзорной) деятельности ЦРПТ Антон Гущанский указал, что оператор системы маркировки отмечает позитивные результаты трека работы с маркетплейсами. По его словам, это касается не только решения точечных проблем конкретных потребителей, но и выявления на их основе и создания комплексных барьеров противодействия обороту нелегальной продукции. «В ближайшее время готовится подписание соглашений с еще несколькими компаниями. Рассчитываем на дальнейшее развитие интеграции и формирование единой экосистемы «пространства доверия» для покупателей в интернете», - отметил Антон Гущанский.