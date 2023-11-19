Limé показал новогоднюю коллекцию. В ней нашли отражение ключевые тренды вечерней моды: банты, розовый, пайетки, сочетание черного и золотого, кейпы и балетная эстетика. Героиня кампании — современная Одри Хепберн с ее любовью к облегающим боди, пышным юбкам, балеткам и ироничным отношением к миру и к самой себе.

Офисную рубашку с галстуком она надевает с мини-юбкой в пайетках, а сдержанное черное платье-кейп дополняет розовой атласной сумочкой с бантом, которая также представлена в черном цвете. Объемные банты — яркая деталь, подчеркивающая беззаботный настрой коллекции. Ими украшены платья, топы в корсетном стиле, юбка миди с разрезом, сатиновые балетки.

Также среди новинок — лаконичные модели в универсальном черном цвете: смокинг-кейп и брюки со стрелками из смесовой шерсти, костюм с атласными лацканами, платье миди с рюшей на одно плечо. Коллекция создана с большим вниманием к практичности и хорошей посадке. Корсетная основа топов обеспечивает необходимую поддержку, подкладка ультракороткой юбки в пайетках выполнена в виде шорт, а у моделей без бретелей есть силиконовая лента на изнанке для плотного прилегания к телу.