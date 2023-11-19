Российский бренд Laroom представил коллекцию осень-зима, в центре которой — вечерняя классика. При создании капсулы дизайнер Евгения Легкодымова вдохновлялась атмосферой ночного города.

В коллекции сочетаются оверсайз и облегающий силуэт, что подчеркивает женственность и при этом не создает ощущения «нарядности». В новом сезоне Laroom много экспериментирует с фактурами: среди них бархат, сетка, шерсть, шелк, габардин. Ярким акцентом коллекции стал декор изделий — стразы, камни и английские булавки различных форм. Принтом сезона был выбран леопард — провокационный, соблазнительный и одновременно элегантный.