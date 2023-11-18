В ноябрьскую капсулу российский бренд Sela moms & monsters включил всё, что необходимо для создания многослойных луков и сохранения тепла, сообщает компания.

Коллекция включает пуховик, пальто классического кроя, свитеры, вязаные костюмы, мягкие толстовки, шерстяной капор и пушистые балаклавы. Цветовая палитра: серый, бежевый, голубой, молочный. Дополнит образы лаконичная сумка в чёрном или пудровом оттенке.

Коллекция представлена на сайте sela.ru и в розничных магазинах.

Sela moms & monsters – российский семейный бренд одежды. Компания основана в 1991 году, а в августе 2019 присоединилась к Melon Fashion Group, куда входят Befree, Zarina и Love Republic. Сегодня у Sela более 170 собственных розничных магазинов сети и магазинов-партнёров в России и СНГ. Коллекции представлены онлайн в интернет-магазине бренда, а также на Lamoda, Ozon, Aliexpress и других маркетплейсах.