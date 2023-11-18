К премьере финальной части, которая состоялась в начале ноября, бренд «Твоё» выпустил специальную коллекцию с принтами главных героев и других персонажей аниме, сообщает компания.

Линейка включает футболки, худи и лонгслив, выполненные в постапокалиптичной эстетике легендарного японского сериала. Цветовая палитра: оливковый, серый, серо-зелёный, чёрный, белый и бежевый.

Коллекция представлена на сайте tvoe.ru, в офлайн-магазинах и на маркетплейсах.

«Твоё» – российский бренд одежды, обуви и аксессуаров. Компания работает на рынке 27 лет, за это время открыла более 300 магазинов в четырёх странах СНГ. Бренд создаёт изделия на собственных фабриках из высококлассного хлопка. Главный приоритет – качество по доступной цене.