Российский бренд 12 Storeez представил новогоднюю коллекцию. В нее вошли платья из французского твида и итальянской ткани, жакет и юбка с перьями, черные туфли из сатина, босоножки из бархата, а также боа из перьев.

Палитра коллекции выдержана в сдержанных и одновременно чувственных оттенках — черные, молочные, шоколадные, красные и серые. Команда вдохновлялась глубоким черным бархатом, натуральными перьями и кожей с зеркальным блеском. По словам дизайнеров, каждый образ можно дополнить любыми аксессуарами.

Вещи подойдут не только для праздничной вечеринки, но и впишутся в повседневный гардероб. В новой коллекции найдутся бархатный «футляр» с фигурным декольте или модель из плотной итальянской ткани, формирующей силуэт наподобие корсета. Для свободных выходов создано коктейльное платье из алой драпированной тафты или облегающее бюстье из лакированной кожи.

Кампани отсняли в Михайловском театре. В том числе авторы вдохновлялись атмосферой вечернего спектакля в преддверии январских праздников.

«Наша коллекция — для праздника в любых обстоятельствах. Здесь каждая найдет что-то для себя, — рассказывает соосновательница бренда Ирина Голомаздина. — Разные материалы — от деликатного кружева, похожего на морозные узоры на стекле, до легкого хлопкового трикотажа, в котором удобно танцевать, разные силуэты и настроение».