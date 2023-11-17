На создание лимитированной коллекции креативную команду бренда вдохновили идеи культовых фильмов шестидесятых, иронично описывающих «новое будущее», сообщает компания.

Кампейн цитирует «Солярис» Андрея Тарковского: герои GJ погружены в интерьеры космической станции с затейливыми геометрическими объектами, холодными стальными текстурами и бликами.

В линейку для девушек вошли атласные макси-юбки, объёмные блейзеры, классические брюки, однотонные лонгсливы, струящиеся диско-брюки, платья-«кольчуги», мини-юбки с люрексом и топы, усыпанные пайетками, а также акцентные сумки – мерцающие багеты, лаконичные модели с драпированными ручками, фигурные микро- и наносумки затейливых форм.

Мужская линейка включает базовые брюки и джинсы, лаконичные рубашки, джемперы из ультратонкого трикотажа.

Коллекция представлена в розничных магазинах GJ и на сайте www.gloria-jeans.ru.

«Глория Джинс» – крупнейший вертикально интегрированный модный ретейлер в России. На 31 декабря 2022 года сеть включала 675 магазинов Gloria Jeans в более чем 300 городов, собственные фабрики в России, центры разработки и производства в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Товары бренда представлены на крупнейших маркетплейсах и в собственном интернет-магазине.