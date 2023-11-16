Бренд Befree и фэшн-инфлюенсер и блогер Диана Коркунова представили коллекцию-трансформер, из которой можно собрать и нарядный тотал-лук с множеством аксессуаров, и современный кэжуал-образ, сообщает компания.

В коллекцию вошли золотые платья, топ с бантом, блестящие юбки, прозрачные гольфы со стразами, белая шуба из экомеха, белая майка из мягкого хлопка, серые джинсы и лонгслив, балаклава из кольчуги.

«Мои родители были дизайнерами, поэтому мне всегда позволялось одеваться так, как я хочу. В детском саду мы ставили спектакль на Новый год, и я играла Муху-Цокотуху, но попросила маму сделать мне блестящий костюм как у Бритни Спирс, и обязательно с мехом. Кстати, в нашей коллекции мой фаворит – экошуба, имитирующая мех ламы. Мне нравится, что мы придумали вещи, из которых можно собрать суперострый образ в духе Лотты Волковой, а можно надеть платье в золотых пайетках с чокером и сразу ощутить новогоднее настроение», – рассказывает Диана Коркунова.

Съёмки кампейна проходили у ледника Соулхеймайокутль и в геотермальной зоне Seltun с бурлящими фумаролами, на фоне исландских фьордов на пляжах с чёрным песком.