Церемония закрытия 45-го Московского Международного кинофестиваля прошла в театре «Россия». Победителем стал фильм «Три брата» Франсиско Папарельи. Ведущим церемонии стал режиссер, продюсер Петр Буслов. Первый фестивальный приз был вручен за лучший короткометражный фильм. Победителя объявил председатель жюри, итальянский режиссер Джорджо Кунью. Он подчеркнул, что приз вручен «за оригинальную историю, мощную энергию и романтический подход к важной теме».

«Серебряный Святой Георгий» за лучший короткометражный фильм –«Всё», Китай, режиссер Лу Хэлай

«Для меня большая честь получить этот приз. Огромное спасибо Москве – этой кинематографической столице, – и зрителям за их теплоту. И пусть всю жизнь нас охраняет свет кинематографа», – отметил, получая награду, режиссер Лу Хэлай.

Приз за лучший документальный фильм вручила председатель жюри Хао Юнь: «Документальное кино отражает наблюдение творцов за обществом, и среди этих фильмов есть те, которые в замкнутом пространстве заставляют нас задумываться об одиночестве и мечтах, обвинительном приговоре и освобождении искусства, о душе и великой любви, выходящей за пределы границ».

«Серебряный Святой Георгий» за лучший документальный фильм – «История российских тюрем. Владимирский централ».

Приз получили продюсеры Игорь Мишин, Ангелина Ашман и режиссер Юлия Бобкова. «Картина, которую мы сняли, изменила меня как человека и режиссера», – отметила Бобкова.

Приз за лучший фильм конкурса «Русские премьеры» вышли вручать сразу все члены жюри – актриса Анна Снаткина, сценарист Андрей Золотарев и председатель жюри, режиссер Алексей Учитель. Сначала они огласили специальные упоминания жюри: «За искренний и дерзкий дебют» – фильму «Тайное влечение» режиссера Стаси Венковой и «За яркий дебют с уникальным актерским ансамблем» – фильму «Единица Монтевидео» режиссера Татьяны Лютаевой. А затем объявили главную награду.

«Серебряный Святой Георгий» за лучший фильм конкурса «Русские премьеры» – «Край надломленной луны», Россия, режиссер Светлана Самошина.

«Этот приз очень ценен для всей нашей команды. Отдельно я бы хотела поблагодарить Наташу Мещанинову – без нее фильма бы не было. Еще большое спасибо моему художественному руководителю Андрею Прошкину и мастеру Бакуру Бакурадзе, продюсерам Александру Котелевскому и Андрею Новикову. А также артистам, группе и, конечно, зрителям. Величайшее режиссерское счастье – слышать, как люди сначала смеются, а потом долго молчат, когда переживают то, что происходит в нашем кино», – отметила Светлана Самошина.

«Серебряный Святой Георгий» за лучшее исполнение женской роли – Кахо Сэто, «Хрупкие цветы в потоке дней», Япония

Награду вручила член жюри основного конкурса, казахстанская актриса Самал Еслямова. «Большая радость получать награду на фестивале с такой историей. Спасибо актерам, которые сыграли главные роли в нашем фильме. Надеюсь, эта награда поспособствует тому, что фильм увидит больше людей», – сказал режиссер фильма Ютака Цэнумати.

Серебряный Святой Георгий за лучшее исполнение мужской роли – Фернандо Арсе, «Те, кто внизу», Уругвай, Колумбия, Аргентина, Бразилия, Боливия

Награду вручила член жюри основного конкурса, российская актриса Светлана Иванова. «Фернандо Арсе – не только лучший актер Боливии, но и лучший актер мира. Огромное спасибо за эту награду», – сказал, получая награду, режиссер Алехандро Кирога.

Специальный приз жюри «Серебряный Святой Георгий» – «Фи 1.618», Болгария, Канада, режиссер Теодор Ушев

Член жюри, колумбийский режиссер и сценарист Сиро Герра: «Мы хотим сказать большое спасибо за оригинальность, творческий риск и поиск, который является важной частью международных кинофестивалей».

Серебряный Святой Георгий за лучшую режиссерскую работу – «Черная луна», Мексика, режиссер Тонатью Гарсия

Приз вручил член жюри, актер Алексей Гуськов. «Наш фильм посвящен всем народам, которые борются за свои природные ресурсы. Снимая картину, мы хотели показать, что у кино нет границ. И недаром получили здесь еще и приз зрительских симпатий», – отметил режиссер Тонатью Гарсия.

«Золотой Святой Георгий» за лучший фильм – «Три брата», Чили, Аргентина, режиссер Франсиско Папарелья

Главную награду вручил председатель жюри, индийский кинематографист Рахуль Равель: «Победителем фестиваля стал фильм с очень сильной историей, замечательной актерской игрой, визуальным оформлением и всеми элементами, из которых складывается душераздирающий фильм».

«Для меня невероятная честь получить эту награду с учетом того, что в конкурсе были представлены невероятные картины. Я хочу сказать огромное спасибо продюсерам и всей команде. Я воодушевлен Москвой, потому что здесь я побывал не только на кинофестивале, но и в доме-музее Достоевского. «Братья Карамазовы» во многом вдохновили меня при работе над этой картиной», – отметил, получая награду, режиссер Франсиско Папарелья.

В завершении церемонии президент фестиваля Никита Михалкова поблагодарил членов жюри, зрителей и рассказал, что за время фестиваля было показано более 200 картин в 10 кинотеатрах Москвы. Фестиваль за неделю посетили 38 тысяч зрителей и 1,5 тысячи представителей СМИ. Также по традиции Михалков вручил почетный приз фестиваля.

«Золотой Святой Георгий» за вклад в мировой кинематограф – режиссер, продюсер, гендиректор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров

«Московский кинофестиваль сыграл важную роль в моей жизни. Для нас он открывал мир великого кино. Именно здесь мы видели картины Куросавы, Капура, Антониони, Феллини, Трюффо. Кстати, и главное напутствие я получил именно с Московского фестиваля. Мои родители посмотрели фильм Стэнли Крамера, и моя мама подошла и попросила написать напутствие для своего сына – я тогда только начал учиться на режиссерском факультете ВГИКа, – и Крамер написал только одно слово «passions». Мама вручила мне эту бумажку, и я был разочарован. А сейчас, прожив жизнь, понимаю, что это было очень верное слово, потому что терпение, настойчивость, стремление добиться своей цели, стойкость и искренность – это именно то, благодаря чему тебя поймет зритель. Так что мама все-таки не зря подошла к Стэнли Крамеру», – сказал, получая награду Карен Шахназаров.