Семейный бренд Sela и фонд «Обнажённые сердца» объединились, чтобы поддержать семьи, воспитывающие детей с РАС. Они выпустили коллекцию женской одежды с детскими принтами, приуроченную к апрелю, который является Всемирным всемирному месяцем информирования об аутизме.

Два процента выручки от продажи коллекции Sela x «Обнажённые сердца» будут пожертвованы на проект фонда по оказанию бесплатной помощи семьям с аутичными детьми. В коллекцию вошли базовые вещи женского гардероба из комфортного хлопка: футболки, рубашки с длинными рукавами, футболки с длинными рукавами и футуристические костюмы. Все вещи украшены забавными и вдохновляющими принтами с детскими рисунками.

Капсула получила название «R ребёнок, R так вижу», в прямом и переносном смысле отражающее крылатое выражение «Я художник, я так вижу». В создании рекламной кампании капсулы приняла участие семья Шеиных - Владимир и Вера, а также их сын Леон, которому помогает нижегородский Центр поддержки семьи «Обнажённые сердца». Мальчик занимается со специалистами фонда «Обнажённые сердца» уже год и уже добился определенных успехов. Его коммуникативные навыки улучшились, и он может легче общаться с другими детьми, в том числе со своей сестрой, которая стала героиней фильма.

«Программа помощи фонда объединила всю семью: я рассказываю бабушкам и дедушкам, прошу их использовать методики, которые рекомендуют в специалисты Центра поддержки семьи. Старшее поколение семьи стало серьёзнее относиться к диагнозу сына и поддерживать нас», – рассказывает Вера.

Коллекция Sela x «Обнажённые сердца» представлена на сайте sela.ru и в розничных магазинах сети бренда.

Фотографии предоставлены компанией.