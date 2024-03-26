Ювелирный бренд MOSSA и петербургский бренд TSYPA выпустили весеннюю коллекцию «Искусство жить женщиной». В продажу поступят четыре шарфа: «каре» в двух размерах и трендовых цветах и два «твилли» с надписями «Искусство жить женщиной» и «Less bullshit please». В этой коллаборации 40 принтов, выполненных из шелка Armani.

«Наша совместная коллекция — это идея принятия себя, которую мы хотим передать через творчество. Эти платки — оберег от сомнений в себе. Символ, который напоминает о том, что искусство быть самой собой — это ваша сила, ваша уникальность и ваше право», — отметили бренды.

Крупные и элегантные украшения MOSSA - это современное, яркое и минималистичное переосмысление тенденций 80-х и 90-х годов. Компания работает в сегменте деми-файн, но от других местных дизайнеров ее отличает винтажное настроение, необычные детали, использование только драгоценных металлов и вневременной стиль. Каждая деталь изделий и упаковки показывает, насколько команда бренда заботится о качестве. Коллекции MOSSA совсем небольшие, и компания стремится довести до совершенства каждый предмет перед выпуском.

Фото предоставлены компанией.