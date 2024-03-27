Бренд Eleganzza представил весенне-летнюю коллекцию, вдохновленную сразу несколькими направлениями искусства: абстракционизмом, барокко и сюрреализмом. Каждому из них соответствует отдельная капсула.

Капсула под названием «Миро» посвящена парижскому художнику Жоану Миро — это созданные для бренда принты, асимметричные и замысловатые архитектурные разрезы и текстурные сочетания французского творца, а также замки в форме глаз, микросумки, шарфы, перчатки и зонтики, отраженные в аксессуарах.

Вторая капсула, «Барокко», - дань искусству эпохи Возрождения и популярному в то время образу ангелов. Кардиган украшен уникальными пуговицами ручной работы, а сумка - застежкой в форме буквы Е, окруженной монограммой в стиле барокко.

Название последней капсулы отсылает к принту «Азур», а ее история начинается во Флоренции, где и зародился бренд Eleganzza. Одним из символов Флоренции считается фигура Нептуна. Поэтому в основу принта легло изображение морских водорослей и трезубца, неотъемлемой части морского бога.

Фото предоставлены компанией.