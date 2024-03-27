Arny Praht выпустил весенне-летнюю коллекцию сумок. Коллекция представляет слоган бренда «Be anything» («Будь кем угодно»). Для этой коллекции были придуманы новые формы и цвета, а также характер изделий.

В коллекцию вошли сумки с шипами, меняющими форму и размер, с завязками, мягкие сумки-подушки и даже рюкзаки-мишки с проколотыми ушами под настроение. Бренд считает, что индивидуальность выражается через смелые детали, которые никогда не бывают случайными.

Девять персонажей реальности Arny Praht уже появились на сайте. Это Arny Otlichnik, Sonya, Nefor, Sporty и другие. С ними бренд будет знакомить весь сезон.

Фото предоставлены компанией.