На днях вышла весенняя коллекция спортивной одежды для девушек Forward by Viner. Это бренд Ирины Винер, президента Всероссийской федерации художественной гимнастики. В чём же её уникальность?

Качество от профессиональных спортсменов

Ирина Винер основала свой собственный бренд спортивной одежды Forward by Viner в прошлом году вместе с компанией FORWARD. Это один из лидирующих в нашей стране производителей спортивной одежды, который уже более 20 лет поставляет экипировку для сборных команд России, включая Всероссийскую федерацию художественной гимнастики, Федерацию тенниса, Федерацию фристайла, Федерацию синхронного плавания и многих других.

Совместными усилиями Ирина Винер и FORWARD разработали коллекцию, которая приняла в расчёт самые важные нюансы тренировочного процесса профессиональных спортсменок из сборной России по гимнастике. Каждая вещь была создана из инновационных материалов и с применением высоких технологий, чтобы дать максимальный комфорт во время занятий. Такая философия позволила бренду удовлетворить потребности спортсменок самых разных возрастов и уровней подготовки.

Безупречная посадка

Вся одежда бренда сшита из высококачественных материалов, которые не мнутся, в любой ситуации держат форму и подчеркивают фигуру. Коллекция отличается удобством, износостойкостью, эластичностью материалов и безупречной посадкой. Кроме того, на тканях не остаются пятна пота, поэтому можно смело тренироваться часами и не бояться за свой внешний вид.

Женственность и сила

Главные мотивы бренда – женственность, внутренняя сила и при этом дерзость и игривость. Яркие цвета и геометрия форм выражают жизнелюбие, энергию, удовольствие от движения и достижения целей. Forward by Viner – для динамичных девушек, которые жаждут побед в жизни и спортзале.

На все случаи жизни

Бренд подходит как для профессиональных спортсменок, так и для всех поклонниц cпорта. Одежду можно носить как в фитнес-центр, на занятия йогой и танцами, так и в повседневной жизни – на прогулку или в кино с подругами. Ассортимент бренда очень широкий: костюмы, лонгсливы, майки, топы, и многое другое.