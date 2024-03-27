Весна, пробуждается и преображается природа. Хочется красоты и новизны не только в жизни, окружении, но и обновления гардероба. С наступлением долгожданного тепла убираем теплую одежду, а также пришло время для ревизии бельевой полки. В первую очередь для весны необходимо подобрать базовый гардероб. Вещи в нем обязательно должны быть качественными — базовый гардероб, составленный со знанием дела, значительно упростит жизнь. Легко можно будет создавать стильные аутфиты и не будет проблем, что полный шкаф вещей, а надеть снова нечего.

В тренде многослойность и бельё напоказ — боди, майки и футболки, лосины и шорты несложно вписать не только в повседневный гардероб, но они превосходно освежают выходные образы.

Основу базового гардероба предпочтительнее составлять из вещей нейтральных, монохромных расцветок. Такие вещи легко сочетаются между собой и завоюют звание любимых в ближайшем полугодии.

Стильная элегантность

Не ограничивайте свою фантазию — bell you выпустили капсулу, в которой можно выбрать все самое необходимое для создания повседневных образов: рубашки и футболки, базовые лонгсливы и леггинсы.

Значительно расширен модельный ряд и цветовые варианты базовых футболок и лонгсливов. Капсула включает в себя футболки

и лонгсливы с различной посадкой и разной степенью облегания. Любая девушка сможет подобрать для себя идеально подходящее изделие, ориентируясь на особенности своей фигуры и стиль в одежде. В капсуле также представлены уже полюбившиеся рубашки из хлопка двух расцветок: небесно-голубом и белом.

Все модели выполнены в размерах до 2XL из качественных и плотных материалов. Правильный крой, безупречное качество — вещи отлично сидят, держат форму и прекрасно носятся.

Минимализм

Base от belle you — ничего лишнего, только самое необходимое для создания лаконичного образа. Можно примерить образы отдельно или комбинировать в составе капсулы — каждую вещь можно заменить и сочетать с уже имеющимися комплектами одежды. Это очень ценно — не перегружается шкаф и при обновлении гардероба не расходуется много средств.