Befree запустил кампанию для своей весенне-летней коллекции. Концепция - это переосмысление трендов, от блоккора до ugly chic. Футболки, вдохновленные фанатской эстетикой, смешиваются с "офисными юбками" и грязным денимом, карго-брюками и женственными платьями с воланами.

Главной отсылкой стали кампании Comme des Garçons 90-х и 2000-х годов. Среди моделей - Яшиб Диенг, участвовавший в показе Balmain, Вероника Авдеева, ставшая лицом коллекции белья Befree Any Body, Варвара Васильева, которую можно было увидеть на показах Acne и Sportmax.

«На съемку мы пригласили восемь моделей разного типа внешности и возраста, чтобы отразить в кастинге взгляды Befree на свободу самовыражения и на наше сообщество — молодое вне возраста, прогрессивное, уверенное в себе и своих и взгляде на жизнь», — рассказала арт-директор съемки Валентина Штоколова.

Фото предоставлены компанией.