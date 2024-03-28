Вдохновением для новой весенней капсулы бренда послужила уникальная коллекция растений, собранная в главном ботаническом саду, носящем имя Н.В. Цицина Российской академии наук.

В женскую линию вошли платья и рубашки с цветочными принтами, напоминающими работы импрессионистов, жаккардовые джемперы с деталями в виде ярких бутонов ирисов, брюки, футболки и топы с цветочным декором и вышивкой. Специальный хэштег содержит интересную информацию о растениях, изображенных на изделиях.

Линия для девочек включает футболки, толстовки, кардиганы и платья в пыльных оттенках колокольчиков, лилий и пионов. Капсула для подростков сохраняет нежные мотивы весенней коллекции, но с менее грубыми элементами.

Мужская линия включает в себя свободные футболки с цветочными принтами, доступные в трех основных цветах.

Лимитированная коллекция "Sela x Главный ботанический сад" доступна в магазинах бренда и на сайте sela.ru.

Sela - российский семейный бренд одежды. Компания была основана в 1991 году, а в августе 2019 года вошла в состав Melon Fashion Group, в которую входят такие бренды, как Befree, Zarina, Love Republic и Idol.

Фото предоставлены компанией.