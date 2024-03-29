Компания «585*ЗОЛОТОЙ» опубликовала подборку весенних ювелирных трендов в своем бренд-медиа. Автором выступила постоянный эксперт бренда, стилист Вера Маркина.

Среди основных тенденций сезона стилист 585 ЗОЛОТОЙ выделила фактурные изделия из розового и лимонного золота без инкрустаций, классические модели колец и сережек с бриллиантами в эстетике old money и комплектные украшения – ювелирные сеты, или «гарнитуры».

Отдельно эксперт остановилась на стиле 90-х и актуальных крупных камнях в квадратной и прямоугольной огранке: «Вновь популярные в наше время 90-е отразились и на модных украшениях. Дизайнеры нам предлагают вспомнить про изделия с крупными квадратными вставками из цветных драгоценных камней – будто из шкатулки принцессы Дианы, но с поправкой на уместность сегодня».

В подборку «585*ЗОЛОТОЙ» попали и романтические тренды: тонкие браслеты на цепочке и сердца, как в дизайне самого изделия, так и в инкрустациях – в частности, эксперт подчеркнула популярность гранатов и рубинов в огранке heart cut.

А самым необычным изделием подборки стали каффы – эти модели сережек зачастую не требуют прокола и крепятся не на мочке уха, а на дужке ушной раковины. Носят такие украшения, как правило, лишь на одной стороне, составляя асимметричный сет с базовыми серьгами-пусетами. Весной 2024 в моде будут крупные модели каффов с инкрустациями и модели из фактурного металла без камней в формате total gold.

В компании «585*ЗОЛОТОЙ» отметили, что регулярно публикуют экспертные подборки актуальных трендов в своем бренд-медиа, каналах SMM и добавляют их в почтовые рассылки.

Фото предоставлены компанией.