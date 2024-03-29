Choux выпустил новую весеннюю коллекцию. Дизайнеры бренда сосредоточились на чистых цветах, необычных фасонах и добавили фирменное «чуксинки» с крупными камнями, вышивкой, цветочными узорами и насыщенными принтами.

В коллекцию вошли двубортный жакет-макси молочного цвета, жакет из кожи ягненка с цветочным принтом и жакет из 100% кожи с бахромой из страз - все, чем стоит пополнить свой весенний гардероб. Брюки из 100% хлопка представлены в желтом и морковном цветах и украшены тяжелыми камнями.

В этом сезоне Choux делает акцент на джинсовой одежде. Бренд перевыпустил свои самые продаваемые джинсы с расслабленным кроем, темно-синего и красного цвета, а также новые модели с потертым видом.

Choux (чукс) — многослойность, оверсайз и цвет. Идея создания бренда пришла Виктории Молдавской в 2021 году в период поиска идеальной базовой одежды. Остановиться на классических силуэтах было бы скучно, поэтому у каждой вещи появилась «чуксинка» — необычная фактура, интересный крой или акцентная деталь.

Графические элементы ((((((()))))))) бренда иллюстрируют многослойность, подобную Choux , что в переводе с французского означает «капуста». Здесь можно найти любой слой своего гардероба: 1 слой — футболка, 2 слой — свитер, 3 слой — жакет, 4 слой — пальто. В этих обозначениях спрятаны подсказки, как сочетать вещи между собой и создавать очуксительные многослойные образы.

Фото предоставлены компанией.