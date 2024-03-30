Бренд «Твое» объявил о запуске своей творческой лаборатории «Твое:lab». В рамках этого проекта бренд выпустит капсульную коллекцию, вдохновленную трендами, корами из социальных сетей и инфлюенсерами.

Первая капсула вдохновлена #MeCore - трендом, в рамках которого пользователи делятся своими мудбордами своей жизни. Коллекция представляет собой смесь классического уличного стиля, стиля преппи и карго. Вещи легко сочетать, подбирать, стилизовать и настраивать, включая негабаритные, винтажные принты и нейтральные цвета.

В дропе можно найти пастельные тренчи, куртки-бомберы, джинсовые рубашки, сутулые топы, кроп-топы и низкорослые карго в стиле оверсайз. Одежда уже доступна на сайте tvoe.ru, в офлайн-магазине и маркетплейсе.

Фотографии предоставлены компанией.