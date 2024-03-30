Бренд 5 o'COAT выпустил весеннюю коллекцию Love Hope Redress, которая стала продолжением зимней коллекции. Название капсулы переводится с английского как "Любовь, надежда, восстановление".

Красные цветы в образах символизируют оптимизм, надежду и победу над отчаянием. Вдохновением также послужили бледные оттенки как символ чистоты и возрождения природы, поддерживающие изначальную концепцию бренда натуральности.

В коллекцию вошли пальто Mackintosh А-силуэта (на этот раз в акцентированном красном и укороченном вариантах), универсальное двубортное пальто макси черного цвета, однобортный прямой пиджак песочных оттенков, бежевый и серый. В комплект входят хлопковый удлиненный тренч, темный костюмный топ и эластичные брюки. Также есть костюм из светлого шелкового топа с высоким вырезом и эластичной юбки-макси, а также серо-голубая юбка и жакет или длинный жилет.

Коллекция состоит из универсальных хлопковых длинных рукавов молочного цвета и красного поло с короткими рукавами с акцентами. 5 o'COAT также представил коллаборацию с брендом кожаных аксессуаров SHELK. Оба бренда представили мини-сумки из лоскутков кожи и замши нескольких натуральных оттенков.

Фото предоставлены компанией.