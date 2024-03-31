Бренд Mellow выпустил свою весеннюю капсулу. Каждый сезон дизайнеры марки обращаются к азиатской культуре, чтобы вдохнуть новую жизнь в кимоно. Модель Buto представлена в двух вариантах длины - мини и макси - и сшита из плотного хлопкового букле с подкладкой.

Команда Mellow также обратилась к стилю финского архитектора и дизайнера Алвара Аалто. Костюм, состоящий из рубашки, юбки с запахом и брюк, был выполнен из серой и черной шерсти и назван Artek. Так называлась компания Аалто, которая выпускала его дизайнерские вещи, сочетающие в себе функционализм и строгие формы.

Mellow основан сестрами Анной и Марией в 2015 году. Анна — профессиональный конструктор, занимается разработкой и производством продукта. Мария отвечает за анализ рынка и визуальную составляющую бренда. Такой тандем позволяет выпускать идеально скроенные и современные изделия.

Лаконичная и продуманная одежда, которая сочетает в себе чистые, плавные линии, комфорт и расслабленность в посадке. Узнаваемые черты нашего стиля — миди и макси длины, женственный крой по косой в платьях и юбках, простые формы с уникальными деталями.

Фото предоставлены компанией.