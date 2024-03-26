Церемония закрытия 45-го Московского Международного кинофестиваля прошла в театре «Россия». По красной дорожке, ведущей к театру, прошли члены жюри и участники конкурсных программ ММКФ, а также актрисы Алена Бабенко, Алена Михайлова, Светлана Степанковская, Елизавета Ищенко, Дина Корзун, Ирина Безрукова, Елена Захарова, актеры Кузьма Сапрыкин, Дмитрий Дюжев, телеведущий Михаил Галустян, писатель, сценарист Александр Цыпкин, Маша Лобанова, Екатерина Волкова, Анна Банщикова, Наталья Бардо, Лянка Грыу и другие.