Новый год - непременный повод удивлять и радовать симпатичных нам людей. По статистике украшения уступают в популярности выбора лишь парфюмерии и одежде.

И тут бижутерия заявляет множество преимуществ.

Владелец сети бутиков дизайнерской бижутерии La Nature Николай Асеев рассказывает о повышении спроса на креативные украшения перед зимними праздниками.

- во-первых - объясняет он- у нас огромный выбор и разнообразие не просто серёг, колье, брошек и колец. Каждое из них - это маленький шедевр с зашифрованной историей и эмоциональным посылом а также феноменом дизайнера, который это создал.

- во-вторых, ограниченный тираж и капсюльные коллекции дают возможность приобрести редкий и неповторимый подарок.

- в-третьих, наши покупатели получают возможность за небольшие деньги подарить не только украшение, но восторг, удивление и восхищение.

Абсолютно разный стиль и характер украшений позволяют найти своё, как и в парфюмах.

La Nature насчитывает более 20 магазинов в Москве, Подмосковье и других городах России. И нам любопытно наблюдать, как локация магазинов, возрастная категория покупателей и многие другие социальные аспекты влияют на выбор бижутерии.

Но абсолютным лидером в этом году были подвески - куклы Miamele из Франции. Такой кулон представляет собой выразительную игрушку с подвижными ручками-ножками, с головой из натурального камня, одетую в яркое платье. Причём куклы разные, их наряды не повторяются. У каждой одаренной женщины есть возможность вернуться в детство и абсолютно легально поиграть в куклы

Следующие в рейтинге популярности украшения с символикой года - тигром. Сильного , харизматичного, сексуального тигра приобретали в виде брошей, кулонов, браслетов, серёг.

Вне всякой конкуренции украшения с натуральными камнями. В La Nature их огромный выбор. Минералы и природные материалы являются основным направлением в ассортименте бутиков. Французские бренды Nature bijoux, Frank Herval, итальянский Lanzerotti - редкий камень здесь не найти. В каменных джунглях города природа необычайно востребована. Женщины- часть природы. И они интуитивно находят у нас то, что даёт гармонию и баланс.

Также нельзя не отметить нашу гордость и восторг - французский бренд Taratata Юмор, ирония, позитив живут в каждом украшении. Коллекции поражают воображение нестандартными решениями. Мы многие годы прививали культуру поп-арт украшений и … о награда - это один из лидеров наших продаж. Дерзкие, взрывные, мультицветные антидепрессанты.

Ну и чего уж греха таить - доступные по цене горячие подиумные новинки ,,Moon Paris” разлетаются , как горячие пирожки: всевозможные цепи, украшения с кристаллами актуальных цветов, разноцветные кольца с яркими камнями, кафы и ,,мармеладные‘’ мишки.

Мы ловим малейшее дуновение моды, и новинки моментально появляются на прилавках.

Наши бутики, а также интернет - магазин la nature.ru ждут своих постоянных и новых клиентов, чтобы радовать и удивлять. Это ли не миссия?