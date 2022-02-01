29 января гости Художественно-промышленной выставки-форума «Уникальная Россия», что проходит в Гостином дворе, были заворожены невероятным показом!

Продюсерский центр «Грани», организаторы Главной Детской недели моды Kids Fashion Week, представил свой специальный проект «Грани мира». 168 юных моделей прибыли из различных уголков нашей страны и даже соседних братских государств, чтобы встретиться впервые и продемонстрировать на подиуме «Уникальной России» красоту национального костюма своих регионов. Здесь было чему удивиться! И восхищенная реакция зала была неслучайной. Великолепие народного костюма представили: Башкирия (Уфа), Кабардино-Балкария, Узбекистан, Ингушетия, Чувашия, Удмуртия (Ижевск), Кемерово, Татарстан, Мордовия, Белоруссия, а также дружественные нам Вьетнам и Корея.

Авторы и организаторы проекта «Грани мира» – продюсер Елена Склярова и режиссер Валерий Сороковой – уверены, что мир и творчество — это понятия, способные объединять людей в большой многонациональной стране, какой является Россия. И что начинать прививать интерес к многонациональной культуре России необходимо с самых ранних лет.

Поэтому национальную моду в гала-показе «Грани мира» представляют дети. Осознание своих корней, своей культурной и исторической общности крайне важно, особенно сейчас, в непростую для России эпоху внешних вызовов. Показанные на подиуме национальные костюмы действительно поражали красотой и самобытностью. Взорам гостей предстала богатейшая палитра красок, орнаментов, сочетанием этнической фактуры тканей и фасонов.

Продюсерский центр «Грани» благодарит всех партнеров, принимающих участие в этом грандиозном проекте: 1. Театр Мод ДЕТКIDS, руководитель Наталья Девятых (Чувашия); 2. Школа Моделей «Арбуз», руководитель Павел Ястребов (Волгоград); 3. Модельная студия PROPS и журнал ДЕТКIDS, руководитель Наталья Максимова (Кемерово) 4. Школа SK foto, руководители Олеся Смекалова,Ольга Кожевникова (Ярославль) 5. Академия и бренд MiSS MiRA руководители Таова Залина и Карчаева Лейла (г. Нальчик, Кабарлино – Балкария)