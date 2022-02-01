Основатель фабрики одежды Shishkin в Екатеринбурге Дмитрий Шишкин, чья компания создала коллекцию одежды Putin Team, сшил форму для сборной Казахстана на зимних Олимпийских играх в Пекине-2022. Как пишет «Коммерсантъ», стоимость контракта составила 600 тыс. долларов.

Олимпийская экипировка включает в себя утеплённый костюм, удлинённую куртку, тренировочный костюм, флисовую толстовку, куртку на пуху, утеплённый жилет, тренерский плащ, а также шапки, бейсболки, шарфы, варежки, перчатки, бафы.

Как отметила руководитель пресс-центра фабрики Shishkin Елизавета Шишкина, фабрика сделала упор на парадную форму, но из-за ее технологичности спортсмены могут участвовать в ней в соревнованиях. Одежда специально рассчитана на зимний климат Китая, где порой температура опускается ниже -20 градусов. Поэтому в производстве были использованы современные мембранные ткани и высокотехнологичные утеплители, которые удерживают тепло, а также обладают высокими ветро- и влагозащитными свойствами.

«Экспортный контакт только на разработку и поставку олимпийской одежды в Казахстан уже принес российской компании более $600 тыс. В ближайшей перспективе объем экспорта на казахском направлении по самым скромным оценкам превысит планку в $1 млн», – отметили в компании.

Сейчас ведутся переговоры о массовой продаже одежды в Казахстане.