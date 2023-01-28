26 января 2023 года в Москве состоялось открытие шоурума модного дома Demurya и презентация новой коллекции дизайнера и креативного директора бренда Владимира Славского, сообщает компания.

Примерить свежую коллекцию, а также лично поздравить дизайнеры с открытием пришли известные актеры, телеведущие и медийные персоны. Среди гостей мероприятия были замечены Екатерина Стриженова с дочерью Александрой, Ольга Кабо с дочерью Татьяной, Анна Чурина, Елена Кулецкая, Инна Маликова, Никита Тарасов с женой, Мария Михалкова- Кончаловская, Маша Вебер и многие другие.

Модный дом выпускает две женские линейки – Demurya Haute Couture и Demurya Сollection. В ассортименте представлены вечерние платья и изделия из натуральных тканей со сложной ручной вышивкой, костюмы и домашняя линейка пижам из премиальных тканей: шёлка, льна и кашемира. Центральное место в коллекции бренда традиционно занимает свитер.

Модный дом Demurya основан в 1998 году Ксенией Демурья и специализируется на производстве женской одежды. В 2013 году пост креативного директора занял стилист и имиджмейкер Владимир Славский. Под его руководством создаётся коллекция Haute Couture, представленная вечерними и коктейльными платьями из натуральных тканей, кашемировыми пальто, изделиями из меха и кожи.