На фоне нестабильной экономической ситуации цены на подержанные товары люксовых брендов начали снижаться, говорится в исследовании Realreal. В мире наблюдается снижение спроса на подобные изделия, что и привело к падению цен.

В частности, за последние 3 месяца цены на подержанные сумки Louis Vuitton упали на 20%, Gucci — на 17%, Hermes — на 10%, Chanel — на 9%.

По словам директора отдела торговли Realreal Саши Шкоды, покупатели все чаще беспокоятся из-за экономической неопределенности и не готовы платить за подержанные товары по прежним ценам.

«Возможность рецессии, климатический кризис и общая мировая нестабильность способствуют тому, что люди начинают принимать решение о покупке, в первую очередь исходя из цены», — отметил президент Realreal Рати Саха Левеска.

В исследовании также сообщается, что основные покупатели подержанных товаров — миллениалы и представители поколения Z. В настоящее время они предпочитают приобретать более доступные современные бренды Miu Miu, Bottega Veneta и Telfar, а не товары от ведущих люксовых марок, пишет Retail.ru.