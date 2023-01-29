Gloria Jeans представила новую линейку под названием «Колледж», основой которой стал технологичный трикотаж из натурального хлопка. В капсуле «Колледж» органично сочетаются узнаваемые элементы стиля преппи и лаконичный спортшик, сообщает компания.

Линейка для взрослых включает свитшоты и худи oversize, объёмные брюки-джоггеры, базовые футболки и куртки-бомберы О-силуэта. Детали: актуальные колледж-принты в виде акцентных эмблем и вдохновляющих надписей.

В подростковую линейку вошли приталенные клетчатые сарафаны, вязаные жилеты и кардиганы с патчами-эмблемами, университетские свитшоты, бомберы с эффектом колорблок. Цветовая палитра: лавандовый, ментоловый, небесно-голубой, капучино, дымчатый серый, оливковый.

Коллекция «Колледж» доступна на сайте, в розничных магазинах сети Gloria Jeans и на маркетплейсах..