В рамках проведения выставки «Всеобщий язык» Пушкинский музей совместно с российским брендом Asya Muravieva lingerie выпустил лимитированную коллекцию изделий, художественно интерпретирующих прообраз Вавилона, олицетворяющего стремление человечества говорить на одном языке.

Дизайнер марки — Ася Муравьева — взяла за основу библейский сюжет о Вавилонской башне и идее всеобщего языка. В ее представлении разные наречия приобрели вид артерий, пронизывающих мир и дополняющих друг друга таким образом, что в итоге образуется каркас башни-символа. Идея этого изображения — напомнить людям о том, что через общий язык можно прийти к взаимопониманию и «восстановить утраченную гармонию мира».

В коллекцию вошли несколько разных изделий, включая бархатную жилетку, белье и аксессуары в виде чалмы, манжет и чокеров, а также шопер и фольгированные татуировки, созданные совместно с художником Виктором Тряпкиным.

Основными материалами линейки стали бархат и матовая органза, являющиеся визитной карточкой для бренда Asya Muravieva lingerie. Фоном для декора в виде надписей и соединяющих их золотых нитей служит черный цвет. Отделка в технике вышивки дополнена золотистыми и черными шнурами.

Каждый элемент коллекции рассчитан на то, чтобы его можно было легко сочетать с одеждой разных стилей — от классического до вечернего.

Приобрести коллекцию Пушкинский музей х Asya Muravieva lingerie (кроме белья) можно в сувенирных магазинах и в онлайн-магазине музея. Также все изделия представлены на сайте бренда.

Выставка «Всеобщий язык» продлится до 19 марта 2023 года.