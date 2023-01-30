Проект «Петербургский дизайн», разработанный для поддержки местных производителей одежды, обуви и аксессуаров, продлили на 2023 год, пишет Деловой Петербург.

Как рассказали в пресс-службе петербургского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле, для дальнейшего развития проекта на территории Северной столицы будет создан Экспертный совет c участием дизайнеров и представителей легпрома. Уточняется, что стать членами совета смогут и представители профессиональных союзов, ассоциаций и предприниматели, готовые передать свой опыт производителям.

Члены Экспертного совета будут принимать непосредственное участие в кампании по продвижению и популяризации бренда "Петербургский дизайн", делиться экспертным мнением по вопросам развития проекта и осуществлять патронаж начинающих предпринимателей, оказывая им менторскую и экспертную поддержку. Найти условия для подачи заявки можно на сайте профильного ведомства.

Напомним, что «Петербургский дизайн» впервые был запущен в октябре прошлого года. Тогда местным дизайнерам одежды, обуви и аксессуаров предоставили площадки на территории крупных ТЦ Петербурга. При этом аренда помещений, оборудование и брендирование в единой стилистике были профинансированы городом.