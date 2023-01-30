Новые коллекции Zara разрабатываются специально для российского рынка при участии специалистов из Inditex Group. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на главу аренды торговых помещений консалтинговой компании Core.XP Надежду Цветкову.

"Это будет абсолютно другой магазин, который отличается, в первую очередь, коллекцией. Безусловным плюсом является то, что коллекция разрабатывается специально для России и может учесть климатические условия (холодные зимы), а также то, что к разработке также привлечены специалисты из Inditex", - прокомментировала эксперт.

По ее словам, первые магазины в московских торговых центрах откроются под брендом Maag. При этом цены останутся в рамках прежней концепции, в которой Zara работала в России до марта 2022 года.

По мнению директора Российского совета торговых центров Олега Войцеховского, в случае если в Россию будет завезена весенняя коллекция нового бренда, магазины откроются в феврале. Если этого не произойдет, открытие может состояться только через три месяца.

Inditex Group объявила о приостановке операционной деятельности в России в начале марта прошлого года. Осенью стало известно, что все активы ритейлера приобрела ближневосточная компания Daher Group. На момент ухода Inditex из страны сеть насчитывала более 500 розничных магазинов.