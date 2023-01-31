Бренд Mastersuit запустил коллекцию кожаных аксессуаров, которые сочетают в себе ремесленное мастерство и стремление к совершенству. На протяжении 25 лет мастера бренда демонстрируют виртуозное владение портновским искусством.

В коллекцию аксессуаров вошли визитницы, держатели для карт, кошельки, обложки для паспорта, футляры для очков, ключницы, ремни, а также предметы для путешествий и аксессуары для смартфонов. Изделия выполнены из кожи различной выделки: из телячьей с шелковистой поверхностью, из кожи ягненка и других ее премиальных вариаций и из фирменной кожи крокодила, с которой прочно ассоциируется бренд.

Незаменимая визитница примечательна функциональной конструкцией с вместительными отделениями для банкнот и банковских карт. Стильный держатель для карт на застежке-молнии, дополненный удобными отделениями и карманами, отличает гармоничное сочетание лаконичности и практичности. Обложка для паспорта обладает четырьмя слотами для банковских карт и двумя открытыми карманами для удобного доступа к паспорту.

Компактные косметички и вместительные несессеры легко помещаются в сумку или чемодан, а эргономичная форма позволяет быстро находить в них предметы. Компактный кошелек воплощает в себе городскую элегантность и невероятную функциональность. Этот аксессуар с удобными карманами и отделениями для банковских карт, удостоверений и визитных карточек идеально поместится в кармане.

Персонализация – неотъемлемая часть наследия модного дома. Мастер добавляет инициалы, выбирает фирменное тиснение, подбирает оттенок кожи и фурнитуру.

Приверженность ремесленным традициям, неустанный поиск лучших материалов и творческий подход к созданию каждого предмета гардероба – главные ценности Mastersuit.