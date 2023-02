Востребованность российских брендов по итогам 2022 года увеличилась почти в 3 раза по сравнению с 2021 годом, а спрос на отечественную косметику вырос на 78%. К таким выводам пришли аналитики Lamoda после исследования покупок пользователей раздела «Шоурум», где собраны локальные бренды платформы.

По данным Lamoda, онлайн-платформы по продаже товаров из сферы моды, красоты и лайфстайл, особенно популярны вещи российских дизайнеров у жителей столицы – на них пришлась почти половина продаж в категории «Шоурум» (48%). 15% покупателей из Санкт-Петербурга, столько же – из Московской области. Жители Краснодарского края составили 8% продаж, по 3% пришлось на Ростовскую и Свердловскую области.

Согласно данным Lamoda, в ТОП-5 самых популярных российских брендов одежды по итогам 2022 года (по количеству проданных товаров) вошли Top Top, 12storeez, Urban Tiger, Belle You и TrendyAngel. В десятке лидеров также оказались I Am Studio, Suara Femme, To Be Blossom, Imocean и Lichi. Если говорить о товарах для красоты, в топе продаж – российские бренды Barbaro, Krygina Cosmetics, Laboratorium, Lave и Лаб Фрагранс.

Самой большой популярностью в ассортименте раздела «Шоурум» на Lamoda, где представлена продукция локальных брендов, пользуются платья – их покупал почти каждый пятый (18%). На втором месте оказались брюки (5,5% от всех продаж). За ними – футболки (5,4%). Кроме того, россияне активно приобретают юбки (4,2%) и топы от отечественных производителей (3,9%). Не остались без внимания джинсы, джемперы, нижнее белье и утепленные куртки.

Среди товаров для красоты в лидерах продаж оказались патчи для глаз (6,6%). На втором месте – скраб для тела (5,4%), на третьем – сыворотка для лица (5,3%). В пятерку самых популярных товаров у россиян также вошли парфюмерная вода (4,7%) и ароматическая свеча (4,6%).

«В апреле 2022 года Lamoda запустила новый раздел «Шоурум» с молодыми российскими локальными брендам. С момента запуска число отечественных брендов увеличилось на 50%, а ассортимент вырос на 200% – сегодня это более 9 тысяч товаров. Мы видим большой интерес к одежде и косметике от российских производителей, и продолжим расширять ассортимент и пополнять каталог трендовыми товарами», – комментирует Анна Хомутова, руководитель отдела по управлению категорией женской одежды Lamoda.

Аналитики онлайн-платформы проанализировали самые популярные товары российских брендов. На основе этих данных удалось узнать, как выглядит гардероб типичного покупателя отечественных производителей: футболка 12storeez, брюки Urban Tiger, кардиган Top Top или Imocean, топ Suara Femme или Lichi, ботинки 12storeez. А при выборе платьев россиянки обращают внимание на бренды вроде TrendyAngel, Top Top, To Be Blossom, Imocean, Lichi и I Am Studio.