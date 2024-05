Бренд одежды Ro.Ko.Ko представил новые костюмы унисекс в рамках кампании, вдохновленной «Moulin Rouge». Съемки были вдохновлены мюзиклом с Николь Кидман в главной роли. Действие разворачивается на фоне знаменитого парижского кабаре.

Ro.Ko.Ko. представили новый унисекс-костюм Die for love и альтернативное прочтение бестселлера Mary с нетривиальными аксессуарами. Название новой коллекции перекликается с текстом песни из фильма: «The French are glad to die for love» («Французы с радостью умирают за любовь»). Она представлена в черном и вишнево-красном цветах.

Свободные брюки клеш на резинке с высокой посадкой и объемный пиджак с зауженным силуэтом подходят как мужчинам, так и женщинам. Жакет имеет тонкий пояс с завязками. Добавьте к образу жилет, и у вас получится полноценный костюм-тройка. Для более игривого настроения есть облегающая мини-юбка.

Ro.Ko.Ko — бренд про легкость и яркость будней, романтику и любовь к себе, игривость и нежность, наивность и сексуальность. Вдохновлением для марки является эпоха рококо, где суть человеческой жизни это

только наслаждение. Идеальное времяпровождение — беззаботный флирт на лоне природы. Любовь и праздник можно считать синонимами рококо. Галантные кавалеры, игривые дамы и сплошная романтика. Когда стареть нежелательно и даже постыдно. Это касается не только женщин, но и мужчин, ведь сам тип внешности, популярный во времена рококо, — гендерно-универсальный.

Фото предоставлены компанией.