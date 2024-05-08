Бренд Muus выпустил новую весенне-летнюю коллекцию, вдохновленную национальной кухней Якутии. В заявлении бренда говорится, что еда занимает особое место в верованиях людей и обладает собственной душой, она является их квинтэссенцией и началом жизни.

Дизайнеры Muus сделали акцент на легких, приятных молочных оттенках, которые символизируют чистоту и возрождение. Также в коллекции можно заметить розовые изделия, вдохновленные строганиной - блюдом с тысячелетней историей. Брюки-карго украшены мотивом в виде лиры, узор которой напоминает очертания лежащего рогатого скота.

Капсулы выполнены из самых разных материалов и фактур: изделия из хлопка, объемные мини-платья, топы, платья на завязках, отделанные кружевной тесьмой, напоминающей форму сердца, и юбки из фатина. В разделе «Аксессуары» появились сумки и украшения из натуральных камней и бисера.

Бренд Muus (муус) в переводе с якутского значит лед и вечная мерзлота. Это креативная женская одежда с акцентом на национальный костюм северных народов, при этом это современная и модная одежда для поклонниц новой интеллектуальной женственности. Дизайнером бренда является Лена Максимова. Главная идея и ДНК бренда Muus - это симбиоз архаичных форм и современной культуры. В работе над концепцией коллекции дизайнер Лена Максимова обращается к традициям, используя ремесленные техники, которые она переняла у мастериц из Якутии.

Фото предоставлены компанией.