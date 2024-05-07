Петербургский бренд JENЁK запустил масштабное обновление и весенне-летнюю кампанию. Вдохновением для нее послужила смена времен года. Для съемок бренд объединился с другом марки фотографом Женей Парфеновой.

Самые продаваемые сумки JENЁK в весеннем сезоне приобрели более широкую палитру: 01MERIT скульптурной формы, кисет 03JOIN из мягкой, красиво драпирующейся телячьей кожи и минималистичная 09NODE, длину ремешка которой можно регулировать с помощью узла.

Эти две темы контрастируют и уравновешивают друг друга. Одна из них - природная, с темными породами дерева, сушеным табаком, зеленым березовым листом, теплыми коричневыми, оливковыми и молочно-белыми тонами. Другая - кондитерско-съедобные, которые выглядят так, будто их ели с детства: ягодное драже, шоколадное пралине, розовый бабблгам и апельсиновая газировка. Серебристая и кипенно-белая кожа выделяется на фоне остальных.

Бренд JENЁK был запущен летом 2022 года основательницей и дизайнером марки аксессуаров для хранения Artskill Store Женей Петровой. Название отсылает к тому, как ее называют самые близкие люди и подчеркивает каким личным проект получился.

Каждая сумка JENЁK имеет паспорт и индивидуальный идентификационный номер. Изготавливается вручную на заказ в срок до семи рабочих дней на собственном производстве в Санкт-Петербурге. В течение 3-х лет с момента покупки действует услуга по чистке и восстановлению.

Фото предоставлены компанией.