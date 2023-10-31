В Москве 12 ноября 2023 года состоится знаковое событие в индустрии стиля – Премия "Russian Style Awards". Это не просто ежегодная награда, это настоящий праздник для всех, кто связан с миром стиля!

Организатором мероприятия выступит Всероссийское сообщество стилистов, известное своими конференциями для стилистов.

⠀"Мы сделали премию, которую невозможно купить. Мы хотим награждать тех, стилистов, на которых все равняются, у которых есть миссия, которые каждый день делают мир красивее," - рассказала о мероприятии организатор Таня Тильча.⠀

Жюри премии в составе: Эльвира Янковская, Таня Тильча, Анна Чигиринская, Мади Бекдаир, Гала Борзова - уже осматривают анкеты участников. В этом году заявки подали 235 стилистов!

Что вас ожидает на церемонии награждения 12 ноября:

- красная дорожка и фотоконтент,

- нетворкинг и общение со звездными гостями: Радой Русских, Ольгой Чебыкиной, Екатериной Данелия, Ольгой Светлоградской, Александром Беловым, Анной Глазковой, Сашей Монмар, Русланом Миграновым, Мариной Семаевой,

- ужин, игристое вино и атмосфера веселья, придающие этому моменту неповторимый характер,

- выступления спикеров, интерактивы, музыкальная программа.⠀